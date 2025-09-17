Tyler Robinson ha escuchado sin mostrar emoción alguna los cargos que pesan contra él

Más pruebas contra Tyler Robinson en el asesinato de Charlie Kirk: dejó una nota y envió un mensaje antes del crimen

Tyler Robinson será juzgado el próximo 29 de septiembre por el asesinato de Charlie Kirk. La investigación continúa mientras aparecen más novedades. La Fiscalía ha mostrado una recopilación de mensajes con su pareja en los que admite el asesinato. Se enfrenta a la pena de muerte, según informa Ana García Quesada.

Con chaleco antisuicidio y a través de videoconferencia, Tyler Robinson ha escuchado sin mostrar emoción alguna los cargos que pesan contra él. Solo ha intervenido para identificarse. El asesino de Charlie Kirk ha seguido impertérrito tras escuchar la pena que el fiscal pedía para él pena de muerte.

Tyler ordenó a su pareja que borrase los mensajes donde reconocía el crimen

A Tyler Robinson se le acusa de siete delitos: asesinato agravado, disparo con arma de fuego, con agravante de motivación ideológica y hacerlo delante de menores, así como varios cargos de obstrucción a la Justicia y manipulación de testigos. Porque el fiscal de Utah, Jeff Gray, ha contado que Tyler ordenó a su pareja transgénero, con la que compartía piso, que borrara los mensajes en los que reconocía su culpabilidad.

“Tengo la oportunidad de acabar con él y la voy a aprovechar”, llegó a decir el asesino de Charlie Kirk. También en los que le aclaraba por qué lo había hecho: “Me he hartado de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”. Toda la conversación está transcrita en los papeles de la acusación, donde se empiezan a despejar las motivaciones de Tyler para acabar con el activista proTrump.

Sus padres lo convencieron de no suicidarse, según el fiscal

El juez Tony Graf y la Fiscalía de Utah acordaron que el inicio del juicio de Robinson tendrá lugar el próximo 29 de septiembre. Durante la primera audiencia, la Fiscalía pidió al magistrado una orden que prohíba a Robinson poder referirse o tener contacto con Erika Kirk, viuda del activista cercano al presidente Donald Trump.

Los padres de Tyler Robinson convencieron a su hijo de que no se quitara la vida y se entregara a las autoridades cuando descubrieron que había sido él quien había disparado a Charlie Kirk. "Sus padres lograron convencerlo de reunirse en su casa para hablar sobre la situación. Robinson insinuó que él era el tirador y declaró que no podía ir a la cárcel y que solo quería terminar con toda la situación", explica el fiscal.

Cuando los padres le preguntaron a Robinson por qué lo hizo, el joven explicó que Charlie Kirk "propagaba demasiado odio". La madre de Robinson explicó que, "durante el último año se había politizado y había empezado a inclinarse más hacia la izquierda, al defender los derechos de las personas homosexuales y transexuales".