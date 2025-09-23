Donald Trump afirmó que en Cuba no existe el autismo por la falta de paracetamol

Trump afirma que el consumo de paracetamol en el embarazo está vinculado con la aparición de autismo en niños

Perplejidad y preocupación en la comunidad científica por el nuevo anuncio médico de la administración Trump sin fundamento ni estudios contrastados. El consejero de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y el propio presidente estadounidense recomendaban a las embarazadas que dejen de tomar paracetamol porque tiene una vinculación con el autismo y ha puesto de ejemplo a Cuba, según informa Sara Canals y Cristina Herráez.

Donald Trump afirmó concretamente que en Cuba no existe el autismo por la falta de paracetamol, a pesar de que los datos los contradicen. Los datos médicos fueron los grandes ausentes en esa rueda de prensa donde el presidente se limitó a apelar al sentido común, un valor al que recurre constantemente para justificar varias de sus políticas.

"En Cuba no hay autismo porque no tienen dinero para comprar ese medicamento", según Trump

Al presidente Trump se le atasca el nombre científico, aunque con el término común no tiene problemas. Trump habla del medicamento Tylenol, que en España se conoce como paracetamol. Y lo hace acompañado de una mujer embarazada, un niño con las mangas de camisa largas y el controvertido secretario de Salud y reconocido antivacunas, Robert Kennedy, entre otros.

Trump no porta estudio científico alguno para realizar dicha afirmación. Eso sí, asegura que debido a su gran interés en el tema, comprende el autismo mucho mejor que aquellos que lo han estudiado. Y añade: "En Cuba no hay autismo porque no tienen dinero para comprar ese medicamento". La comunidad científica se siente abrumada ante tales argumentos.

"El paracetamol no causa autismo", asegura la doctora Audrey Brumbach

"El paracetamol no causa autismo", afirma la doctora Audrey Brumbach, investigadora de la Universidad de Texas. Así, sostiene que es falso que las vacunas infantiles estén relacionadas con el autismo, tal y como apuntó ayer Trump. Hay que recordar que el presidente estadounidense también apostó por combatir el coronavirus con rayos ultravioleta o inyectándose desinfectante.

Dimitrios Siassakos, profesor de Obstetricia y Ginecología en el University College de Londres, resalta que el autismo es el resultado de "varios factores, a menudo combinados". En particular, la predisposición genética y, en ocasiones, la falta de oxígeno en el momento del nacimiento como consecuencia de complicaciones. Para él, "centrarse indebidamente en el paracetamol podría impedir que las familias utilicen uno de los medicamentos más seguros para el embarazo cuando lo necesitan”.

La OMS recalca que no hay evidencias científicas sobre esa relación

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que no existen evidencias científicas sobre una posible relación entre el consumo de paracetamol y el autismo. "Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios", apunta el portavoz Tarik Jasarevic.

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) señala que el uso del paracetamol durante el embarazo no ha sufrido cambios en la Unión Europea (UE). "El paracetamol sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas", concluye Steffen Thirstrup, director médico de la organización.