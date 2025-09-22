La cruzada contra el autismo de Trump también incluye retirar las vacunas, a las que acusa de generar el trastorno

Los fármacos para aliviar los síntomas de autismo, más cerca que nunca: "Tendremos tecnologías en 10 años"

Washington DCLa administración Trump está inmersa en una nueva polémica tras su reciente patada a los manuales de medicina. El presidente ha asegurado que el consumo de paracetamol durante el embarazo está relacionado con la aparición de autismo en recién nacidos. La comunidad científica asegura que el medicamento es totalmente seguro pero la Casa Blanca recomienda otro fármaco menos conocido, informa en el vídeo Ana Martín.

Es el último movimiento de la cruzada antiautismo del presidente Trump: su búsqueda a diestro y siniestro, sin demasiado rigor, de posibles culpables del TEA. La anterior víctima fueron las vacunas, cuyo uso ha dejado de ser obligatorio en Estados como Florida ante la convicción de su secretario de salud, Robert F. Kennedy, de que causan el trastorno.

Los expertos rebaten que no existen pruebas del riesgo

"Trump tiene que decir menos cosas que puedan generar miedo", asevera Joan Carles March, de la Escuela Andaluza de Salud Pública. La expectación creada por su vinculación de autismo en recién nacidos con el consumo de paracetamol se convierte en un peligro para quienes no dudan en creerle.

Por eso los expertos coinciden: el paracetamol para las embarazadas es seguro. "No se ha demostrado en ningún momento que esté relacionado con alteraciones en el desarrollo o toxicidad fetal", asegura Eduardo Ramírez, del Consejo General de Farmacéuticos. Una realidad científica que March confirma con datos: "Hay un 60% o un 70% de mujeres que toman paracetamol durante el embarazo y la realidad es que en la mayor parte de casos no pasa nada".

Una fiebre no tratada es más peligrosa para el feto que un paracetamol

La polémica viene de lejos. Su secretario de Salud, Robert Kennedy, conocido antivacunas, asegura que hay una epidemia de autismo alimentada por toxinas ambientales. Existen estudios sobre ello, pero las últimas investigaciones han descartado que tomar paracetamol durante el embarazo suponga un riesgo para el feto.

Las primeras semanas de gestación siempre son las más delicadas, por eso sí se recomienda "tomar poca dosis, poco tiempo y siempre bajo control médico", explica Ramírez. Pero, de hecho, no tomarlo puede ser contraproducente cuando la embarazada sí reviste malestar. March advierte: "Una fiebre alta sí puede poner en riesgo el desarrollo del feto y en estos casos es mucho más seguro tratar este síntoma con el paracetamol que no tratarlo".

Trump da una alternativa. Quiere incluir un medicamento que se usa para algunos tipos de cánceres como potencial tratamiento para el autismo. Una vez más, las comunidades científicas subrayan que los resultados no son concluyentes.