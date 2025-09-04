"¿Quién soy yo para decirle a tu hijo lo que debe meterse en el cuerpo?", ha dicho entre aplausos el cirujano general Joseph Ladapo

Washington DCLas autoridades de Florida planean eliminar la vacunación obligatoria en el corto plazo. En un acto celebrado este miércoles en Tampa, el cirujano general del estado ha afirmado entre aplausos que las vacunas "no son seguras" y ha comparado la vacunación obligatoria con la esclavitud. Florida se convierte así en el primer estado en hacer realidad las políticas radicales del secretario de salud Robert Kennedy y poner en riesgo a miles de familias, informa en el vídeo Sara Canals.

El movimiento antivacunas se acentuó en Estados Unidos sobre todo durante la pandemia. Pero es desde 2024, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, cuando ha alcanzado su máxima expresión. El gobernador de Florida, el republicano Ron de Santis, considera que los ciudadanos tienen derecho a ser libres y tomar sus propias decisiones, y sostiene que las vacunas son una imposición sin base científica.

La corriente antivacunas infecta al gobierno estadounidense

Es siguiendo esta política anticientífica que los estados republicanos han empezado a plantearse eliminar los planes obligatorios de vacunación. El primero en sufrirlo será Florida. Allí dejará de ser obligatoria la vacunación también para los niños, que dejarán de estar protegidos contra el sarampión, las paperas o la hepatitis B.

La iniciativa ya ha escandalizado a no pocos expertos. Las organizaciones de médicos y científicos alertan: si el proyecto se materializa se pondrá en peligro a miles de niños y también a sus parientes y amigos cercanos. Pero, haciendo oídos sordos a las recomendaciones de la comunidad científica, el máximo responsable de sanidad del estado lo ha anunciado esta semana.

Pondrán en riesgo la salud de cientos de niños

El cirujano general Joseph Ladapo llegó a comparar la obligación de vacunarse con la esclavitud: "Están equivocados, destilan desdén y esclavitud. ¿Quién soy yo o cualquier otro para decirte qué debes introducir en tu cuerpo? Tu cuerpo es un regalo de Dios", proclamó entre aplausos. Se apoyó en la religión y también en el gobernador de Florida, Ron de Santis, quien durante la pandemia se opuso a las medidas federales sobre la vacuna contra el covid.

Cuando al presidente Trump le preguntaron hace unos meses si creía que las escuelas deben exigir la vacunación, contestó que a él no le gustaban "ese tipo de mandatos". En esa línea han ido sus políticas desde la elección de su secretario de Salud, Robert Kennedy, reconocido antivacunas. Unas vacunas que, recuerdan la Organización Mundial de la Salud, han salvado millones de vidas en el mundo.