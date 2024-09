Pictogramas para ir al hospital: así consiguen que los menores con autismo no tengan miedo

Ir al hospital puede resultar un infierno para un niño con autismo . El Hospital Vall d' Hebron de Barcelona, junto a la Federación Catalana de Autismo, ha elaborado un programa basado en material audiovisual para convertir el centro hospitalario en un entorno más amable para ellos, según informa Andrea López. Y es que, pese a que ya existen fármacos que les ayudan a reducir los síntomas del trastorno, todavía no se cuenta con buenas fórmulas para reducir su nerviosismo al acudir al médico.

El programa M’AdapTU ayuda a niños como Max. “Max es un niño que tiene autismo y que prácticamente no tiene lenguaje”, explica Maite, su madre. Le ocurre lo mismo a Xavier, quien se agobia mucho y le tienen que ir haciendo rutinas, así lo cuenta su progenitora Jordina.

“Alejandro tiene fobia a las agujas y a estos chicos no les sirve que les engañen, hay que informarles. Se preparan una serie de fotos en casa para enseñarle cómo era el quirófano y los pasos a seguir”, declara Cristina. Porque una prueba diagnóstica puede salvar vidas.

Hasta ahora, a los niños como Max o Alejandro, no se les comentaba nada. “Cuando te informan que te van a hacer una prueba te lo explican con información verbal. Y si no hay la posibilidad, el problema es que muchas veces no se hacía”, afirma Laura Gisbert, coordinadora del Programa de Atención Integral de Trastornos del Espectro Autista del Servicio de Pediatría de Vall d' Hebron.