La ONU llama genocidio al asedio en Gaza e Israel responde que ese informe es "escandaloso y falso"

Nueva YorkEl presidente francés, Emmanuel Macron, vivió un momento peculiar en Nueva York, donde se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario se disponía a cruzar la calle hasta la sede de la ONU pero un agente no le dejaba porque iba a pasar la comitiva de Donald Trump.

“Lo siento mucho, señor presidente, todo está bloqueado ahora mismo”, le dijo el agente después de que el alto dirigente mencionase la embajada francesa. ¿Y qué hizo Macron? Pues llamar al presidente norteamericano. “¿Cómo estás? ¡Adivina qué! Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti”, le afirmó. Segundos después, Macron pudo continuar su camino.

Ambos líderes tuvieron una conversación calificada de "cálida y amistosa", según las declaraciones de fuentes cercanas al medio 'Le Figaro'. Mientras, Macron aprovechó su trayecto a pie para saludar a los ciudadanos que estaban en la zona.

Macron anunció el reconocimiento del Estado de Palestina

Emmanuel Macron anunció el reconocimiento del Estado de Palestina en la apertura de la 'Conferencia Internacional por la Solución de los dos Estados'. Cuando el mandatario declaró el reconocimiento, la Asamblea General prorrumpió en aplausos. "Este reconocimiento es para afirmar que el pueblo palestino es un pueblo que nunca dice adiós a nada, como Mahmud Darwish (en alusión al poeta palestino), un pueblo con unas sólidas raíces históricas y con dignidad", resaltó.

Pero recalcó que "este reconocimiento de los derechos legítimos del pueblo palestino no quita nada a los derechos del pueblo de Israel, que Francia apoyó desde el día uno". El paso que ha dado el país francés es clave por varias razones:

