El rey Felipe VI ha tomado partido y ha sido muy crítico con Israel por sus ofensivas en Gaza durante la Asamblea General de la ONU. El monarca no ha utilizado la palabra genocidio pero sí ha mencionado la masacre y los actos aberrantes que ocurren en la Franja, sin comprender la postura de Israel, según informa Carlota Núñez.

“Nos cuesta tanto comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza que por eso clamamos, imploramos, exigimos, que detengan ya esta masacre. Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa”, resalta el monarca.

Felipe VI pide hacer realidad la solución de los dos Estados

Felipe VI ha defendido el reconocimiento del Estado palestino por cada vez más países, incluido España. Había mucha expectación por las palabras exactas que iba a utilizar el rey en ese discurso ante la Asamblea General. Allí Felipe VI ha pedido hacer realidad la solución de los dos Estados. Ha condenado con rotundidad los atentados terroristas de Hamás, pero también ha sido muy crítico con los ataques a la Franja de Gaza. Y ha empleado términos muy duros.

El monarca no ha dicho genocidio ni ha mencionado directamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Aunque sí que ha hablado de que la responsabilidad de esos ataques es del Gobierno de Israel. Él ha hablado de masacre y también de actos aberrantes que repugnan y avergüenzan.

"Las Naciones Unidas no solo siguen siendo útiles, son imprescindibles", resalta el rey

El discurso del rey está en las antípodas del catálogo de reprimendas que Donald Trump improvisó ayer ante el mundo entero. Sobre la utilidad de Naciones Unidas de la ONU, Trump dijo que la organización no sirve para nada. Pero, según el rey, la ONU es insustituible: “Las Naciones Unidas no solo siguen siendo útiles, son imprescindibles, insustituibles”.

Trump aseguró que el cambio climático es un timo, a lo que rey Felipe se ha pronunciado diciendo que “son objetivos tan ingentes como necesarios y por eso las dudas deben quedar fuera de la ecuación”. En cuanto a la inmigración, Trump decía que “los países se van al infierno”. Pero el monarca ha resaltado que “la inmigración gestionada es un vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, de tránsito y destino”.