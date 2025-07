La concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid analiza la conversación telefónica entre Maduro y Zapatero

Risto Mejide se pronuncia, muy contundente, sobre la situación de Venezuela: ''Toca posicionarse contra un régimen que es dictatorial''

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha publicado en su perfil de redes sociales un video en el que se le escucha hablar por teléfono con José Luis Rodríguez Zapatero, a quien le agradece haber sido un pilar de diálogo, de paz y de reconciliación por su papel de mediador en el canje de presos entre su país y los Estados Unidos, gracias al cual han liberado a más de 252 venezolanos acusados de pertenecer al grupo terrorista Tren de Aragua.

En 'Todo es mentira' escuchan la conversación para, posteriormente, comentar qué les ha parecido a sus colaboradores. Entre ellos Andrea Levy, concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid, quien ha señalado lo que le parece más "grave" de la conversación.

Lo más "grave" de la llamada para Andrea Levy

A la concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid le llama la atención que el expresidente de España medie por los venezolanos y no se negocio los dos españoles encarcelados en Venezuela desde 2024, acusados de ser agentes del CNI: "A mí lo que me parece grave de la conversación idílica es que el intercambio de presos del que está hablando es de presos políticos, no de cualquier preso. Eran de presos políticos encarcelados y torturados por el régimen de Maduro... La oposición, como denuncia María Corina Machado".

Por lo que, a la colaboradora le parece bien que se haga "el conseguidor" pero ha echado en falta algo: "Creo que una reprimenda porque lo que hubiese estado mejor es que no hubiese presos políticos encarcelados por la persona a la que estás llamando por Maduro en Venezuela, que tuvieras que liberar. De un expresidente del Gobierno me hubiese faltado esa reprimenda democrática que no le hace en la conversación" pues parece que se habla de personas que han realizado "algunos hurtos".