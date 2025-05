Alejandro Moral Antón fue el número dos del papa León XIV durante años cuando dirigió la Orden de San Agustín

Ángel Camino, amigo íntimo de León XIV habló con él justo antes del cónclave: “Él se temía que iba a ser papa”

VaticanoLa salida del papa León XIV al balcón de la Basílica de San Pedro tras la fumata blanca fue mirada con ojos de ilusión desde todas las partes el mundo. Su afinidad con el papa Francisco, su discurso por la paz, y su cercanía con España y Latinoamérica es bien sabida por muchos de los compañeros que le han acompañado en su recorrido. Tal y como informa Marina Pérez en el video, uno de ellos es el español Alejandro Moral Antón.

Durante años, el padre Moral se colocó como el número dos de Prevost en la Orden de San Agustín, congregación donde se formó el nuevo pontífice. Con apenas 3.000 miembros en la orden, el papa León XIV llegó a dirigirla con Alejandro Moral Antón como máximo apoyo.

Su amistad se remonta a los años 80, cuando ambos llegaron a Roma a estudiar, pero fue en la orden religiosa de los agustinos cuando consolidaron su relación: "Él era uno más en todo. Nos hemos sentido muy bien, hemos visto partidos de fútbol juntos, hemos estado como amigos realmente".

Alejandro Moral Antón sustituye a Prevost desde 2013

El que fue mano derecha del papa León XIV, terminó en 2013 sustituyéndolo. A día de hoy recuerda los años con Prevost desde la sede Agustina de Roma, a pocos metros de la columnata de Bernini de la Plaza de San Pedro: "Él es una persona muy equilibrada, que piensa las cosas, que decide".

Si algo se ha repetido desde que Prevost fue nombrado pontífice es su cercanía y empatía. A pocos días del cónclave se acercó a la orden de los agustinos para visitar por sorpresa a los que fueron sus compañeros durante años. En ese momento, ninguno todavía era consciente de que estaban ante el nuevo papa, pero confiaban en que iba a llegar legos en su carrera en la Iglesia católica.

El padre moral confía en que el papa León XIV siga los pasos del papa Francisco

El camino hacia la inclusividad y la apertura de la Iglesia a todos los colectivos que marcó el legado del papa Francisco, según el padre Moral, también será continuado por su excompañero: "En este sentido de ser una persona abierta, que tiende puentes y que va a dar cabida y va a coger y va a querer encontrarse con todos”.

Sin embargo, lo que realmente destaca de Prevost a ojos de sus máximos apoyos es su sensibilidad, algo que también fue percibido por todas las personas que miraban atentamente el balcón de la Basílica de San Pedro: “Salir a la plaza, ver a toda esa gente y en la vía de la Conciliación... pues él se emocionó. Es bonito también porque todos estamos deseando ver personas que tienen sentimientos en este mundo. A veces estamos un poco diciendo: ‘No, no, no quiero que vean que yo que loro, tengo sentimientos o me río’. Somos humanos.”