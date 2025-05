El grupo de españoles han escuchado el fuego cruzado entre milicias desde sus habitaciones

TrípoliUn grupo de españoles ha quedado atrapados en Libia en mitad del fuego cruzado entre las milicias libanesas. Desde el Ministerio de Exteriores han asegurado que están bien y que serán trasladados en cuanto sea posible. El viaje de estas nueve personas ha coincidido con una de las escaladas militares más graves de los últimos años.

El grupo de españoles han escuchado el fuego cruzado entre milicias desde sus habitaciones. “Estábamos cenando en un restaurante cuando nos avisan de que tenemos que abandonar inmediatamente para regresar al hotel”, ha explicado Begoña Costales, empresaria asturiana y una de las retenidas. Fuentes de la Cámara de Tarragona afirman que los nueve españoles forman parte de una delegación de 21 personas con finalidades comerciales su viaje a la capital libia.

Todos han grabado desde el hotel lo que ocurre fuera. Las calles de Trípoli convertidas en el escenario de la violencia entre guerrillas. “Llevamos con fuego abierto toda la noche. Me ha despertado una bomba muy fuerte y detrás de mí había una columna de fuego”, ha afirmado la empresaria. Según la embajada, todos se encuentran bien y la Policía diplomática ha flanqueado el hotel, que les ha obligado incluso a salir de sus habitaciones.

"La situación es complicada y hemos pasado una noche larga, pero la Policía diplomática nos ha protegido y las milicias no se han acercado porque no tienen ningún interés en nosotros", explica el director de Internacional de la Cámara de Tarragona, Roberto Barrios. "No hemos recibido amenazas o hemos tenido la sensación de que nuestras vidas corran peligro. Hemos estado en el sótano del hotel para no tener peligro de una bala perdida y, como ahora todo se ha calmado, estamos en el vestíbulo", ha añadido.

El enfrentamiento entre las guerrillas se ha desatado por el asesinato de uno de sus líderes

Nadie entra ni sale del aeropuerto. Las clases se han suspendido y los residentes están confinados en sus casas hasta que fuera pase más de un segundo sin escuchar disparos. El enfrentamiento entre las guerrillas se ha desatado por el asesinato de uno de sus líderes. La consecuencia inmediata ha sido una oleada de violencia que, de momento, ha dejado seis muertos. La promesa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada es trasladarles a casa cuando la situación lo permita.

"Ahora estamos a expensas de que la Embajada española, que nos está tratando súper bien, nos comunique que la situación es segura para poder evacuarnos del hotel y llevarnos a la Embajada y luego ya de ahí ver hacia cuándo podremos salir hacia España porque los aeropuertos están cerrados", ha asegurado la asturiana Fernández Costales. El consulado ha recordado los teléfonos de emergencia consular con los que se puede contactar en caso de ser necesario: +218 91 320 39 04 y +216 29 174 445.