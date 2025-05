Él siempre defendió su inocencia y hace dos años consiguió que le revisaran el caso

Peter Sullivan es la persona que más tiempo ha estado encerrada por un error judicial. Ha estado en prisión cuatro décadas por un crimen que no cometió: el asesinato de una camarera de 21 años en Reino Unido. Según informa Daniel Postico, el hombre de 68 años rompió a llorar al escuchar que era libre.

Peter Sullivan ha estado en la cárcel 40 años por un crimen que no hizo. Por aquel entonces, no había tecnología y se le culpó del asesinato y violación de una joven de 21 años en Birkenhead. Él siempre defendió su inocencia y hace dos años consiguió que le revisaran el caso. Así, se han dado cuenta de que las pruebas de ADN no coincidían con el que había en el lugar del crimen.

"Perdí mi libertad hace cuatro décadas por un delito que no cometí", aseguró Sullivan

El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido ha anulado la condena a un hombre que ha estado entre rejas desde hace 38 años por un asesinato que no cometió. Peter Sullivan ha llorado emocionado al escuchar, desde la prisión de Wakefield, la decisión de los jueces. "Perdí mi libertad hace cuatro décadas por un delito que no cometí. Lo que me ocurrió estuvo muy mal, pero no quita que lo que sucedió fue una atroz y la terrible pérdida de una vida", dijo en un comunicado leído por su abogado.

La Comisión de Revisión de Casos Penales ha declarado que las pruebas de ADN registradas en el escenario del crimen no coincidían con las del lugar de los hechos. La CCRC ha alegado que en el momento del arresto, Sullivan no tuvo asesoramiento jurídico en los siete primeros interrogatorios a pesar de haberlo solicitado.

Sullivan se enfrentaba a cadena perpetua

Sullivan, después de obtener la libertad, ha recalcado en el comunicado que no se siente ni enfadado ni resentido. La Fiscalía ha apuntado que la nueva prueba de ADN era "suficiente para poner en duda la seguridad de la condena". El hombre de 68 años se enfrentaba a cadena perpetua con una pena mínima de 16 años, después de recurrir la pena por tercera vez y 17 años años después de su primer intento.

Sullivan llegó a declararse culpable, aunque después reconoció que lo hizo por presiones judiciales. "La verdad os hará libres", llegó a decir el hombre de 68 años, quien todavía no ha salido de prisión tras el fallo del tribunal.