Todo comienza con una carta que envía el propio Diego al pontífice lleno de dudas por lo que sentía: "Yo soy católico, romano y apostólico pero sentía un rechazo por la institución total y no entendía nada". Además, aseguraba, que todo se agravó tras recibir ataques homófobo por parte de un sacerdote: "Yo ya estaba reasignado y este hombre me insultaba en la calle, me llamaba hija del diablo y que me iba a quemar en las llamas del infierno".