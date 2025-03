"Muchos me decían -incluso no creyentes- que rezaban por Francisco. Ese fue el verdadero oxígeno", ha comenzado diciendo el amigo del papa Francisco. Sobre si cree que pronto se recuperará, se sincera en 'Todo es mentira': "Lo que nunca perdió fue el humor. Eso es lo más importante que tenemos que rescatar. Los médicos que lo atendían, me decían que aún en crisis respiratoria, respondía: 'Qué pasa hijo santo'. Y cuando alguien se ponía cerca de él le preguntaba si quería confesarse. Eso habla de lo que es humanamente este papa Francisco".