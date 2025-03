A su vez, Abel Caballero leía en pleno directo la manera en la que notificaron a la alcaldía de Vigo que ya no formarán parte como sede del Mundial de 2030. "No es serio. Nosotros presentamos un dossier de más de 100 páginas. No hay nada claro. La RFEF hizo un concurso público y tiene que hacer públicos esos criterios y valoraciones de los apartados", ha señalado Abel Caballero, mostrando su brutal enfado, para añadir que no entiende que digan desde la RFEF que Vigo "no fue de la mano de la Federación gallega". "Eso no estaba en las bases. Las bases decían que se trataba directamente con la Federación española, que fue la que se reunía aquí con nosotros", confiesa Caballero.