Las fases del inminente alto el fuego en la Franja de Gaza

Los negociadores están reunidos en Doha y desde el Gobierno de Qatar han informado de que "se está más cerca que en cualquier otro momento en el pasado". "Puedo confirmar que las conversaciones tienen lugar al más alto nivel en Doha en estos momentos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mayed al Ansari, quien ha afirmado que estos contactos "están en la etapa final". "Obviamente, hasta que no haya un anuncio, no habrá un anuncio, por lo que no hay que estar más emocionados de lo necesario sobre lo que está pasando".