Muchos llaman al 7 de octubre “el pequeño holocausto” . Un hombre de avanzada edad decide expresar sus sensaciones sin tapujos, al ser preguntado por Noticias Cuatro sobre la situación. “No tenemos elección, tenemos que luchar. No son seres humanos. Son monstruos. Hay que destruirles. Son ellos o nosotros”, manifiesta con evidente enojo.

También la frontera con Siria despierta interés ahora. Tras la caída del régimen de Al Assad, el ejército de Israel ha instalado bases militares en las montañas sirias, lo que para la comunidad internacional supone una clara violación de las resoluciones internacionales que declararon zona desmilitarizada los Altos del Golán sirios, tras la anexión por parte de Israel de una porción de estos. “Está muy bien ver al ejército aquí. Hacía más de veinte años que no venía, pero he decidido acercarme y contemplar las maniobras de los soldados. Me siento segura. Tenemos la armada más fuerte del mundo”, relata una mujer sentada en unos sofás colocados en primera línea, que acomodan sus vistas a Siria.