Masacre en un campamento de refugiados en Gaza: mueren quemados dentro de las tiendas de campaña

Un nuevo ataque de Israel sobre un campamento de refugiados en Gaza - donde no existe un lugar seguro - ha dejado al menos 26 muertos. Según informa Laura de Chiclana y Cristina Herráez, los civiles han sido quemados dentro de sus tiendas de campaña. Israel ha confirmado que el objetivo era atacar centros de mandos de Hamás pero, dada la gravedad de las imágenes, el Ejército ha subrayado que investigará lo ocurrido.

Las bombas israelíes han impactado en el patio del hospital Al Aqsa , en un campo de refugiados en Gaza (Deir Al Balah). Aquí viven decenas de familias refugiadas en el centro de Gaza. Las tiendas de campañas de los gazatíes desplazados han acabado ardiendo con ellos dentro. El ataque israelí sobre un campo de refugiados ha dejado unas duras imágenes, como la de un hombre rodeado por las llamas que no lograba escapar. El horror de las víctimas se une al miedo de los nuevos ataques y más explosiones.

Un ataque desde Líbano también se ha producido 24 horas después de que tanques israelíes hayan entrado en una base de la ONU. Se trata de un paso más en el frente que mantiene el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra Naciones Unidas en las que 15 cascos azules han resultado heridos. Según informa Marcos Méndez , Netanyahu ha resaltado que los cascos azules tienen que marcharse del sur del Líbano. Tal y como ha dicho, Hezbolá los usa como escudos humanos. Una petición que no va a cumplirse. La misión de la ONU tiene 10.000 soldados -de los cuales 600 son españoles- tiene el apoyo unánime de Naciones Unidas.

Borrell ha recordado que es el Consejo de Seguridad quien decide si las fuerzas de paz se quedan o no. Es decir, no lo hace el secretario general de la ONU, a quien apela el Gobierno de Israel y a quien han declarado como persona non grata. A estas tensiones se le suma el papel de la ONU para los refugiados palestinos, la UNRWA. Israel ha acusado de terrorismo a algunos de sus miembros mientras quiere prohibir el trabajo de la agencia humanitaria en la Franja de Gaza. Esto sería, según la ONU, catastrófico para la devastada población palestina.