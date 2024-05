Lágrimas entre los 'Celtas Cortos': las bombas de Israel acaban con el colegio que ayudaron a construir

Hace cinco días, una bomba de Israel acabó con otro colegio en Gaza , uno de los 50 que han desaparecido desde que comenzó el genocidio en Palestina. Ya no hay un lugar seguro para ellos . Pero este en concreto tenía un detalle especial: fue levantado gracias a un concierto benéfico de los Celtas Cortos . Mientras los ataques continúan, las manifestaciones propalestinas siguen aumentando por todo el mundo para apoyar a la Franja de Gaza.

“La música puede obrar un poder transformador que no se queda en palabras al aire”, sostiene el artista Jesús Cifuentes en una entrevista donde no ha dudado en acudir con su pañuelo palestino. Y es que tanto sus temas como sus camisetas, con el lema ‘Palestina libre’, dejan claro el activismo que comenzaron en su día no ha cambiado demasiado.