Horizonte 29 OCT 2026 - 11:04h.

El colaborador daba la noticia del accidente en directo en 'El programa de Ana Rosa' tras recibir un mensaje de su cuñado

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Alberto Sotillos, politólogo y colaborador de 'El programa de Ana Rosa', dio en directo la noticia del accidente de los dos trenes de Urda, en Toledo, tras hablar con su cuñado, pasajero de uno de los trenes. Ahora, el colaborador cuenta en 'Horizonte' cómo fue el momento en el que recibió la información.

''Yo recibo a las 9:00 un mensaje de WhatsApp que simplemente tiene tres palabras: Mauro. Iryo, choque. El siguiente mensaje es 'muertos', eso es lo que recibo. 'Pido aviso, creo que ha pasado algo en un tren', pregunto qué exactamente y recibo un 'está bien, muchos muertos', es cuando consigo hablar con él y la primera llamada que tengo con él. Es verdad que intenta relatarme lo que puede, hace una labor por salir, por ver, intentar explicar cómo ha podido ocurrir y se le corta la voz en una de las primeras veces porque dice 'Te tengo que colgar, hay un incendio, vamos a ver cómo podemos apagarlo'', comienza explicando el colaborador.

Alberto continúa explicando la conversación que mantuvo con su cuñado: ''Luego he podido hablar con él, las personas que han ido a acompañarle, mi mujer que ha estado ahí con él. Lo primero que hace es llamar al 112, luego llama a su familia, que es cuando hemos recibido la llamada, y lo tercero es lógicamente ponerse a ayudar. Tiene una persona al lado, una chica, que está con ella hasta que vienen los servicios de atención básicos sanitarios y luego va ese incendio que ha sido, no sabría definir la gravedad, pero él mismo ha tenido que coger y le han pasado tres extintores para apagar ese incendio porque llegaba a las personas que estaban y no podían salir de ese vagón. Es decir, el incendio podía afectar a esas personas. Tres extintores han vaciado hasta que afortunadamente han llegado los bomberos. Él no ha parado en ningún momento, ha hecho todo lo que ha podido y encima tiene esa sensación, yo creo que se genera mucho de culpa de tendría que haber hecho más''.

Además, explica cómo actuó en el momento del accidente: ''Él intentó avisar en el momento que recibe el choque, le recordaba a Adamuz y de tanto leer, decía, y ha gritado por lo visto, 'Cuidado con la cabeza, protegeos la cabeza', es decir, han hecho lo posible. La verdad que han hecho todo lo posible por ayudar y es verdad que la ayuda ha llegado rápido, que los bomberos ha llegado rápido, que las ambulancias han llegado rápido y que los helicópteros han estado ahí, pero es verdad que el relato es tenebroso y supongo que tardará tiempo en asimilarlo, en ser consciente de lo que ha estado haciendo''.