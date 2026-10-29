Horizonte 29 OCT 2026 - 10:29h.

Mario Samper se sienta junto a Iker Jiménez en plató para explicar lo ocurrido durante la reunión

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Tras el terrible accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, Mario Samper, presidente de la Asociación de víctimas de Adamuz, se ha sentado en plató para explicar que, tras el accidente ocurrido hace nueve meses, se avisó de que algo más podría ocurrir y da todos los detalles de esa reunión.

''Bueno, hay una reunión en el Congreso de la asociación de víctimas de los últimos 25 años en el país, en la que ponemos en común todo lo que nos ha ocurrido y nosotros ahí también, donde se nos dio mucha visibilidad, expresamos nuestro miedo, nuestra preocupación y con los conocimientos que vamos adquiriendo, por desgraciadamente la experiencia, que algo podía volver a ocurrir, y esto es una realidad'', comienza explicando el presidente de la asociación.

Mario indica que, pese a la reunión, nada cambió: ''Desde al menos Adamuz no se ha hecho absolutamente nada en el ferrocarril, absolutamente nada. Y nos lo ha confirmado el director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Y claro, si no se hace nada, la vía sigue envejeciendo y sigue con sus problemas. Es lógico que ocurran este y muchos otros problemas, que en todos los casos tengo que decir, se está hablando de un fallo humano, un conductor, un soldador, un no, esto no es un fallo humano, hay tecnología suficiente para que los despistes humanos se corrijan''.

En cuanto a cuál fue la respuesta, Samper lo indica: ''Ya lo habíamos hecho antes porque habíamos trasladado un escrito, como ahí he dicho, al Consejo de Ministros, al propio presidente del Gobierno, a la Agencia Estatal. Y la respuesta es que la red ferroviaria, lo que hemos escuchado del propio ministro Puente, es que no tiene ningún problema, está bien, está perfecta. Pues nada, pues tres accidentes ya acumulados con fallecidos. Pues no sé qué estamos esperando en este país para actuar y como mínimo retirar a los responsables o mejor dicho, irresponsables que están al cargo de estas infraestructuras que tanto dolor y tanto daño están causando a la población''.