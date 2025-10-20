¿Por qué tenemos el cambio de hora? Una decisión de Franco para alinearse con la Alemania nazi

Este domingo entrará en vigor el horario de invierno: El Gobierno desea que sea la última vez.

Un informe cifra en 754 euros per cápita el beneficio de eliminar el horario de verano.

Adiós al cambio de hora. Es lo que quiere el Gobierno, es lo que propone en Europa y es la petición que la Comisión Europea respalda para buscar una posición común entre los países de la Unión. El Gobierno no matiza con qué horario nos quedaríamos. Este domingo entrará en vigor el horario de invierno. "Esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez. Y francamente yo ya no le veo sentido", ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La Comisión Europea ha reiterado este lunes que poner fin al cambio horario dos veces al año es "la vía más lógica para avanzar" después de que el Gobierno haya reabierto el debate en la reunión de ministros de Energía de la UE que se ha celebrado en Luxemburgo.

"Aunque este cambio horario estacional continuo puede no ser una prioridad en la agenda política de la UE, es una cuestión que preocupa a millones de ciudadanos de la Unión", ha defendido el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen durante la reunión. Al respecto, ha recordado que la Comisión ya propuso en 2018 suprimir el cambio horario estacional basándose en una amplia consulta pública que recibió un número "récord" de 4,6 millones de respuestas y reveló "un fuerte deseo de cambio".

Un guiño de Franco a la Alemania nazi

¿Por qué tenemos este huso horario? Esto es inédito en Europa, ya que los países que tienen nuestro mismo uso horario ya llevan varias horas de noche, es el caso de Alemania o Italia. Tenemos la hora que tenemos desde 1940 por una decisión del franquismo para alinearse con la Alemania Nazi". No faltan las curiosidades, durante la Guerra Civil, cada bando llegó a manejar su propio huso horario.

'The Guardian' ponía el foco, en un artículo titulado 'España deja a Franco en el pasado y busca cambiar una hora sus relojes' cuando se empezó a hablar ya en la época en la que gobernaba el PP de modificar el cambio horario.

"Franco cambió todos los relojes españoles para seguir los pasos de Adolf Hitler", recuerda este medio inglés, que pone de relieve que nuestro país debería tener el huso horario del meridiano de Greenwich. Además, señala que esta medida podría permitir "un mejor equilibrio del trabajo y la vida", destacando que, debido al horario impuesto por Franco, "los españoles han trabajado más horas y salen de trabajar más tarde que otros países europeos".

La medida fue un guiño a la Alemana nazi de Adolf Hitler en plena Segunda Guerra Mundial. Este cambio no era nuevo en Europa, ya que un año antes, en 1941, Reino Unido cambió sus relojes para estar en sintonía con el país germano. También lo hicieron Portugal y la parte de Francia ocupada por los nazis. Sin embargo, después de que Hitler perdiera la guerra en 1945, los británicos recuperaron el horario de Greenwich, al igual que nuestro país vecino, mientras que España y Francia mantuvieron la hora de Berlín. De hecho, tampoco recuperamos la hora de verano hasta 1974, aunque en esta ocasión el motivo fue la crisis energética por la crisis del petróleo.

El Gobierno propone al Consejo Europeo que se ponga fin al cambio de hora en España. La madrugada de este sábado, volveremos a escuchar eso de que a las 3 serán las 2. Es decir, volveremos al horario de invierno.

La puesta de sol en Mallorca es a las 7:01 pm, mientras que en A Coruña es a las 7:42 pm. Algo inédito. En Mallorca apoyan el horario de verano por el turismo.

Un informe cifra en 754 euros per cápita el beneficio de eliminar el horario de verano

Un informe publicado por dos investigadores españoles en el London School of Economics (LSE) cifra en 754 euros per cápita al año el beneficio que supondría eliminar el horario de verano, en parte por la afectación a la salud sufrida los seis días posteriores al cambio de primavera.

Así lo refleja el estudio impulsado en 2024 por el economista catalán Joan Costa i Font, de la LSE, en el que también participó el economista de la Universidad de Málaga Ricardo Pagan-Rodríguez, y que este lunes ha citado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista.

Una de las principales conclusiones de este estudio es que la transición a la hora de verano en primavera reduce la satisfacción de vida en un 1,4 % los seis días posteriores a ese cambio, debido a que los ciudadanos "experimentan una reducción importante y significativa en la satisfacción con el sueño".

El informe identifica también una mayor probabilidad de hospitalizaciones los lunes siguientes al cambio de horario de primavera, con mayores efectos sobre las personas con horarios menos flexibles, como los hombres o los empleados de trabajos manuales.

Asimismo, los ciudadanos también son más propensos a informar de estrés por falta de tiempo tras el cambio de primavera y de una menor satisfacción con las actividades cotidianas, sobre todo durante los primeros seis días del horario de verano, mientras que esa situación se disipa una vez acostumbrados al nuevo horario.

Por contra, el estudio asegura que el cambio horario de otoño se asocia con un aumento de la satisfacción con la vida. El análisis de costes y beneficios revela que el fin del horario de verano se asociaría con una pequeña pérdida de bienestar, equivalente a una pérdida de ingresos de 210 euros per cápita, pero que, sin embargo, se compensaría con una mayor productividad y la mejora en la salud. Acabar con el cambio de hora de verano se asociaría así con ganancias de bienestar equivalentes a una ganancia de ingresos de aproximadamente 754 euros per cápita al año.

El investigador y profesor de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Jorge Mira, sí defiende los beneficios del cambio horario y ha señalado que "el reloj no conoce de estaciones". "El cambio horario se hace para que ese reloj tenga en cierto modo una marca estacional y así poder mimetizar las diferencias que tiene nuestro país por su situación en el planeta Tierra", ha subrayado.

Mira ha trasladado que las condiciones del planeta hacen que "cambie su inclinación con relación al Sol mucho más de lo que parece". "En Kenia no se hace el cambio de hora porque el sol sale y se pone siempre a la misma hora, pero en España el sol sale tres horas antes en junio que en diciembre y se pone tres horas más tarde en junio que en diciembre. Por eso durante tres meses hay más sol en Madrid que en Kenia y durante otros tres meses hay menos sol en Madrid que en la Antártida", ha explicado.

Según relata, el reloj "no conoce de estaciones", por eso si se mantiene una hora fija todo el año, se obliga a la sociedad a "levantarse antes de lo que debes en invierno o demasiado tarde en verano". "El cambio horario se hace para que ese reloj tenga en cierto modo una marca estacional y así poder mimetizar el cambio que tiene nuestro país por estar donde está en el planeta Tierra", ha subrayado.

La Sociedad Española del Sueño (SES) ha celebrado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suprimir el cambio horario en la UE y ha apostado por mantener el de invierno por ser el más beneficioso para la salud y porque el de verano provoca que se duerma menos.

Cómo afecta el cambio de hora a nuestra salud

El cambio de hora nos sienta falta a la mayoría. Nos altera el sueño. Tenemos más cansancio. Estamos más irritables. Y nos cuesta más concentrarnos.

Biológicamente, es más beneficio para la salud el horario de invierno: amanece y anochece antes. Las horas de luz solar se ajustan mejor a los ritmos circadianos naturales al exponernos más tiempo ala luz solar matutina.

España lleva décadas desincronizada con el horario real que le correspondería, según su posición geográfico, una hora adelantada en invierno y dos en verano. Tenemos el mismo huso horario que Italia o Alemania, cuando en realidad deberíamos tener el de Portugal, Reino Unido o Irlanda, al estar geográficamente alineado con ellos.

PP y VOX creen que es una cortina de humo para tapar los casos judiciales que acosan a Moncloa. Y Santiago Abascal dice que "la única hora que interesa a los españoles es la de la puesta a disposición judicial" de Pedro Sánchez.