Estos son los permisos que Yolanda Díaz plantea aprobar por fallecimiento, eutanasia y paliativos

Hoy conocemos más detalles del decreto que prepara el ministerio de Yolanda Díaz para ampliar los permisos por defunción. Permisos por fallecimiento, cuidados paliativos y eutanasia. Hasta 10 días de permiso por la muerte del cónyuge, pareja de hecho, hijos, hermanos, abuelos y nietos.

Y dos días por cuñados o abuelos de la pareja.

Hasta 15 días para cuidados paliativos para los mismos familiares: cónyuge, hijos, abuelos y nietos.

Y añade un día de permiso cuando un familiar, amigo o conocido va a recibir la eutanasia para poder acompañarle. No hace falta parentesco.

Yolanda Díaz ha explicado que la propuesta es susceptible de negociación en el diálogo social y que espera que sea mejorada en este espacio. "Yo sé que los empresarios normalmente permiten muchísimo" más que los dos días de permiso por fallecimiento de un familiar cercano, porque, textualmente saben que humanamente un trabajador está en condiciones de prestar bien su trabajo en estos casos.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado también que con el salario mediano en España, de 1.668 euros al mes, "no se puede vivir con dignidad en ninguna ciudad" del país.

Lo ha dicho este lunes en el foro 'World in Progress', donde ha añadido que los salarios en España tienen un diferencial negativo del 25% respecto al resto de la Unión Europea.

Díaz ha señalado que el Gobierno está haciendo su papel para corregir esta diferencia con el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), algo que ha dicho que volverá a pasar en 2026, pero que "la acción no puede recaer solo" en el Ejecutivo. Por ello, ha pedido "un esfuerzo a las empresas para mejorar la calidad salarial en España", y ha dicho que mejores salarios son buenos para la economía