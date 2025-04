''Este informe es malísimo para los intereses de José Luis Ábalos . La causa lleva tiempo investigándose y yo en algún momento me planteé mis dudas respecto a algunas partes y que tenía escapatoria Ábalos. Tenía la parte de Jésica del apartamento, que era lo más complicado porque podía interpretarse como cohecho, pero ahora hay más'', comienza explicando Chicote.

Además, el periodista se pronuncia sobre el tema de Miss Asturias: ''Cuando esto surge yo le pregunté a José Luis Ábalos y me dijo que no la conocía, que se había sacado una foto porque era militante del PSOE, pero que no la conocía''.