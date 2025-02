El presidente del Gobierno no se ha presentado a la conciliación que tenía con la pareja de Isabel Díaz Ayuso a causa de sus duras declaraciones el pasado 17 de octubre, en las que se refirió a él como “delincuente confeso”.

Es posible que el presidente del Gobierno no tuviese intención en negociar con la pareja de Ayuso, o eso es lo que explica el magistrado al programa de Risto Mejide: “Normalmente el que va es porque tiene algún tipo de interés en alcanzar algún acuerdo pero si no hay el propósito, lo habitual es que no se vaya”.