De hecho, este miércoles empiezan ya los actos alrededor de la muerte del dictador y el Rey Felipe VI ya ha anunciado que no asistirá por razones de agenda , pero según algunos medios, sí habría acordado con Pedro Sánchez conmemorar la transición y el papel de la monarquía.

“A mí no me hubiese gustado que, aunque no hubiese tenido problemas de agenda, hubiese ido… esto es un disparate histórico”.