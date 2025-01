Risto Mejide le preguntaba sobre cómo valora la ausencia de Felipe VI en este primer acto que realizará Pedro Sánchez: "Bastante legítima. Aunque el Rey podría haber cambiado esa fecha. Hace bien en esperar a que se defina esto de qué va. Es normal que el Rey quede un poco fuera y en el primer acto que abre una secuencia que no se sabe lo que puede significar no esté. Me parece prudente".

El presentador de Cuatro se hacía de rogar y no terminaba de explicar por qué le había preguntado eso: "Hay temas personales que mejor no... pero yo lo saco y luego ya...". Virginia Riezu le pedía que no les dejase ahora así y Risto se lanzaba a contarlo: "Creo que me he equivocado de fechas, pero en esos años hubo un viaje de unos alumnos de un colegio catalán que fueron a Estrasburgo, que hacían el Bachillerato Internacional. Ahí fueron recibidos por un tal Ignasi Guardans. Yo era uno de esos chicos".