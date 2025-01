Tras reírse y hacer una pausa de unos segundos, Pablo Echenique señalaba que "no pensando en el tema": "Eso es cosa de Sánchez. Nosotros pensamos que hay que hacer otras cosas para erradicar el franquismo de donde todavía está. Y el PSOE no está muy por la labor". Risto Mejide hacía hincapié en cómo había comenzado este nuevo año 2025, puesto que el exportavoz de Unidas Podemos se estaba desviando de la pregunta: "No me has contestado".