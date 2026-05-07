Las grandes multinacionales que ganan y pierden con la crisis energética por la guerra con Irán

Cristina Montalvo 07 MAY 2026 - 18:54h.

Las compañías petroleras son las más benficiadas por el conflicto con Irán.

Las seis petroleras más grandes del mundo occidental van a ganar este año 2.560 euros por segundo

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Mientras las partes negocian el plan para poner fin a la guerra de Irán, lo que ya conocemos son los efectos que está teniendo en las grandes multinacionales. En algunos casos, son positivos. Es el caso de las compañías petroleras. La subida del crudo por el conflicto ha disparando sus ingresos. Son los llamados beneficios caídos del cielo. No llegan por la operativa, sino por ese encarecimiento indirecto por la guerra. Una de las más importantes del mundo, Shell, ha anunciado hoy beneficios reéord en este primer trimestre. No es la única, otras grandes petroleras como BP, TotalEnergies o la española Repsol han incrementado muchísimo sus ingresos en estos meses. Las energétcias, ganan y otras, a pesar de estar muy afectadas por el conflicto, aguantan.

El mercado marítimo de mercancías es uno de los que más sufrió los primeros efectos, por el incremento del combustible, por la ampliación de las rutas para evitar el Golfo, por la subida de los seguros. La segunda mayor naviera del mundo, Maersk, dice que todo esto ha aumenatdo sus costes en 500 millones al mes, pero que el efecto ha sido limitado porque los han podido repercutir a sus clientes. Sus resultados han sido mejores de lo esperado, pero advierten de que el gran riesgo es que la demanda de los consumidores se hunda.

Entre las aerolíneas, las que más se han visto afectadas han sido las que tienen sus centros operativos en la zona. Emirates es la mayor del Golfo, tuvo que cancelar millones de vuelos al comienzo de la guerra, pero hoy también ha presentado resultados récord hasta el inciio del conflicto. También ha mejorado en el primer trimestre Luftansa, aunque ya dicen que el precio del queroseno y otros costes operativos lastrarán sus beneficios este año.