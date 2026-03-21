Los consumidores temen que al final las beneficiadas por las rebajas fiscales sean solo las empresas

El ahorro para los españoles por el plan anticrisis del Gobierno: no va a compensar el alza por la guerra

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El plan de choque del Gobierno está generando diversas opiniones. Algunos ven las rebajas fiscales como una buena medida. "Entendemos que es la más apropiada para amortiguar el duro golpe que la guerra de Irán supone para las economías familiares", explica Enrique García, portavoz de la OCU.

Aunque los técnicos de Hacienda son más críticos con estas rebajas fiscales. "Más allá de que son regresivas porque benefician básicamente a los hogares con mayores capacidad de renta, puede ser absorbida por la espiral de precio tanto por las compañías de producción de energía eléctrica como por las estaciones de servicio", señala José María Mollinedo, secretario general GESTHA.

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"Las frutas y verduras han subido un 5,76% en solo 20 días", sostiene el portavoz de la OCU

Los consumidores temen que al final las beneficiadas sean las empresas. Pero, para evitar esta especulación, el decreto incluye la vigilancia de los márgenes empresariales por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Aunque los expertos advierten que puede que no sean eficaces. "Esa vigilancia estará por ver. ¿Qué capacidad tiene la Comisión Nacional del Mercado y competencia? ¿Cuál es su capacidad real para realizar ese trabajo?", destaca Mollinedo.

Mientras, los que están a favor de las rebajas fiscales piden ampliarlas a los alimentos que ya son más caros por la guerra. "Han subido un 1,54%. Esto es muchísimo. Destacan, por ejemplo, las frutas y verduras con una subida del 5,76% en solo 20 días", alerta García.

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Y otras voces piden que se centren las medidas en los sectores más vulnerables con ayudas directas como el cheque de 200 euros para rentas bajas que se incluyó con la guerra de Ucrania.