Las medidas del Gobierno ante la crisis de la guerra con Irán, al detalle

Serán publicadas en el BOE, quedarán activadas automáticamente y serán 80 medidas que movilizarán unos 5.000 millones de euros.

so sí, no se sabe cuánto tiempo estarán activas las medidas porque deberán votarse el próximo jueves en el Congreso para poder ser aprobadas.

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Las medidas del Plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio ha sido un parto para el Gobierno. Los ministros de Sumar se han negado esta mañana a entrar en la reunión que iba a aprobar las medidas. Tras horas de negociación se ha solventado esta insólita situación con acuerdo. Habrá 2 decretos: uno con las medidas del PSOE y otro con lo que deseaba Sumar. 5.000 millones para hacer frente a la crisis económica derivada del conflicto de Irán y que se reparten en estos dos decretos aprobados por el gobierno.

La reunión del Consejo de Minsitros estaba programada para las 9:30 de esta mañana.Todo preparado para aprobar el paquete anticriris, pero los cuatro misnitros de Sumar y la vicepresidneta Yolanda Díaz se han plantado. El presidente del Gobierno, ante estos hechos, lanza este mensaje: "Bienvenidos a Europa, a los gobiernos de coalición, al diálogo".

Pedro Sánchez ha tenido que sentarse cara a cara con Yolanda Díaz para llegar a un acuerdo. Sumar, para Sánchez, sigue siendo "un activo para el Gobierno". A las 11:40 se sentaba Sumar a la mesa con un decreto aparte con sus medidas.

El Gobierno sabía que introducir vivienda en el paquete de ayudas habría supuesto su caída. Aunque Yolanda Díaz presume en redes de su pulso, tras sus batacazos electorales, y de sus medidas, la realidad es que no tiene el apoyo del Congreso para sacarlas adelante. El PP dice que estudiará las medidas una a una y que llegan tarde y pide un no a la guerra... dentro del Gobierno.

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¿Cuándo entrarán en vigor estas medidas?

Serán publicadas en el BOE, quedarán activadas automáticamente y serán 80 medidas que movilizara´n unos 5.000 millones de euros. Eso sí, no se sabe cuánto tiempo estarán activas las medidas porque deberán votarse el próximo jueves en el Congreso para poder ser aprobadas.

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Bajada del IVA a los carburantes del 21 al 10%

El plan incluye una bajada del IVA de los carburantes "hasta el mínimo que permite la Unión Europea", el 10 %, lo que permitirá a los usuarios ahorrar hasta 30 céntimos por litro en función del combustible utilizado, unos 20 euros por depósito por coche medio, ha subrayado el presidente.

Supresión del impuesto de generación eléctrica

El plan también baja en un 60 % los impuestos de la electricidad, ha detallado Sánchez, lo que incluye la suspensión del impuesto de producción de energía eléctrica del 7 % y que pagan las eléctricas, y la reducción del impuesto especial de electricidad, que pasa del 5,11 % al 0,5 %. Asimismo, baja el IVA de la electricidad y el gas del tipo general (21 %) al reducido (10 %).

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El precio de la bombona de butano congelado y se reducirá un 80% los peajes de los electrointensivos

El Gobierno congelará el precio máximo de venta del butano y propano y recuperará la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria. En España siguen usando butano en torno a 7 u 8 millones de hogares, aproximadamente una cuarta parte de los hogares del país. En cuanto al propano, los usuarios se cuantifican en cientos de miles.

Mejora del bono social eléctrico

Al mismo tiempo, se van a extender hasta diciembre de 2026, es decir, hasta finales de este año, todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, se va a reforzar "de forma sustantiva el bono social térmico" y a prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.

En este caso, el descuento sería del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos, además de garantizar el suministro de agua y energía. Sirve como refuerzo del llamado escudo social actuando no solo en materia económica, sino como herramienta de protección básica y asegurando el acceso a servicios esenciales frente a situaciones de pobreza energética.

¿A cuánta gente beneficiará el plan?

Este plan va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares y tres millones de empresas de nuestro país, ha detallado el presidente, que ha insistido en que ello "no va a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España pero sí que sean menos erosivos y más llevaderos".

Deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos

Esta medida había decaído al no convalidarse el decreto 'ómnibus' el pasado mes de febrero. Ahora, el Gobierno vuelve a incluirla para incentivar la compra de automóviles eléctricos y fomentar así la movilidad sostenible. Permite a los contribuyentes deducirse el 15% del precio del vehículo en su declaración de la renta, aunque con una base máxima de 20.000 euros, lo que se traduce en un ahorro máximo de hasta 3.000 euros por persona.

Descuento de 20 céntimos por litro para transportistas

Agricultores, ganaderos y pescadores, así como los transportistas, tendrán un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible que reposten en sus vehículos, incluyendo camiones, autobuses, ambulancias o furgonetas, para amortiguar el impacto que el sector está recibiendo por las consecuencias de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Además del descuento de 20 céntimos en los carburantes, los profesionales de la agricultura también podrán acceder a una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, que también se han visto afectados por la guerra y pueden desencadenar un aumento del precio de productos como el aceite.

Deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

Consiste en permitir a los propietarios desgravarse parte del coste de aquellas reformas que reduzcan el consumo energético del hogar, con porcentajes que pueden ir aproximadamente del 20% al 60% según el tipo de mejora y el ahorro conseguido.

Plan de movilidad sostenible en el trabajo

Asimismo, el plan adelanta un año la entrada en vigor de la obligación de empresas y entidades públicas de mayor tamaño de tener un plan de movilidad sostenible al trabajo y amplía esta obligación a empresas privadas que se beneficien de las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la crisis. De esta forma, esta empresas tendrán que tener antes de finales de este año un plan de movilidad sostenible al trabajo si cuentan con más de 200 trabajadores o 100 por turno. El objetivo de estos planes de movilidad sostenible al trabajo es el de fomentar el transporte público, la bicicleta, el coche compartido, el teletrabajo y la seguridad vial.

Las compañías que se beneficien de subvenciones no puedan despedir trabajadores

Sánchez también ha anunciado que en este paquete de medidas anticrisis se dotará de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba ayudas contempladas en este plan "saque tajada" de la misma. Así, Sánchez ha indicado que "se castigará con dureza" a las empresas beneficiarias de las ayudas que se aprovechan para su enriquecimiento de esta crisis o de las ayudas del Estado "que pagan con sus impuestos los ciudadanos".

"Es un dinero que pagan los ciudadanos con sus impuestos y debe volver íntegro a ellos. Por tanto, creo que un Gobierno y las autoridades competentes, lo que no podemos tolerar es que, por pura codicia, algunos intenten sacar tajada de esta guerra", ha enfatizado Sánchez.