La guerra de Irán impactará en el precio de alimentos, aluminio, transportes, chips y plásticos

Cristina Montalvo 18 MAR 2026 - 14:56h.

El conflicto en Oriente Medio ha disparado el precio del petróleo y el gas, pero las subidas para los consumidores van a ir mucho más allá.

Alimentos, móviles, aluminio, fertilizantes están entre los productos que van a subir como consecuencia de la guerra de Irán.

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El conflicto en Oriente Medio ha disparado el precio del petróleo y el gas, pero las subidas para los consumidores van a ir mucho más allá del impacto en la energía. Lo notaremos en los alimentos, porque un tercio del comercio mundial de fertilizantes por mar pasa por Ormuz. Por poner dos ejemplos, la urea y el azufre han subido ya cerca de un 40% justo en el momento en el que se tienen que realizar la siembra de primavera.

La industria manufacturera también notará el aumento del precio del aluminio por las paradas de las plantas de funcidión del Golfo y el encarecimiento de los perivados del pettróleo, que repercutirán en la fabricación del plástico. Hasta los móviles y otros dispositivos pueden encarecerse porque el helio, derivado del gas, es esencial para la fabricación de chips. La mayoria de la industria utiliza el que se produce en Qatar y no hay reservas porque solo puede almacesarse durante unas cuatro semanas antes de vaporizarse.

Y lo notaremos en el transporte. El aéreo ha subido por los precios del combustible. Tambien los sufre el marítimo, pero este está lidiando además con los efectos logisticos del conflicto. Los precios de los fletes están subiendo por la duración de nuevas rutas y por los seguros de emergencia que tienen que contratar las navieras. Hay 3.000 buques varados en el Golfo y puertos cercanos colapsados para evitar esa zona. Todo esto puede repercutir en las cadenas de suministro globales.

Mientras tanto los mercados esperan a la reunión de esta tarde de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera que mantenga los tipos de interes en el nivel actual porque, aunque los precios de los combustibles ya han subidoo mucho, previsiblemente esperarán a tener más datos de la inflación y el impacto económico antes de tomar una decisión.