Cristina Montalvo 20 MAR 2026 - 15:23h.

Las medidas no va a revertir por completo las subidas de los precios que se han producido

Las medidas del Gobierno ante la crisis de la guerra con Irán, al detalle

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El Gobierno ha aprobado un plan de medidas por el alza de precios provocada por la guerra de Irán a 20 millones de hogares y tres millones de empresas. Su coste, que sale del bolsillo de los españoles es de 5.000 millones. Cuánto nos vamos a ahorrar.

La bajada del IVA de los carburantes va a ahorrarnos 17 céntimos por litro de gasoil respecto a los precios medios tenemos hoy y 16 céntimos en el caso de la gasolina. En un depósito de 50 litros serán unos 8 euros menos.

Las medidas van a suponer un alivio, claro, pero no van a revertir por completo las subidas de los precios que se han producido. Seguiremos pagando los combustibles más caros que antes de la guerra. La bajada del IVA es una medida polémica, porque dicen que esas rebajas no llegan del todo a los usuarios sino que permiten a las empresas aumentar más sus márgenes, por eso se van a incluir medidas de control para evitar que suceda esto.

En cuanto a la segunda rebaja energética, en la luz se producirán rebajas del IVA del 21 al 10. Esto supondrá rebajas de 8,7 euros en la factura media de un hogar que esté el mercado libre y de casi 9 y medio en los hogares con tarifa regulada que es la que ya está acusando de forma intensa la subida del precio de la electricidad. Habrá rebajas también en el precio del gas.

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Así que este plan de 5.000 millones de euros pretendear un alivio rápido a los ciudadanos y a las empresas, e igual de importante, tratar de contener los costes energéticos para que está crisis provocada por la subida del petróleo y el gas no acabe trasladándose a todas las actividades productivas y genere una subida de la inflación aun mayor, con los llamados efectos de segunda ronda. Esto es muy importante porque no sabemos cuánto va a durar el conflicto y cual va a ser su impacto final en los precios.