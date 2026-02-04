¿Por qué ha dejado de ser la alta velocidad la joya de la corona de la marca España?

Cristina Montalvo 04 FEB 2026 - 17:41h.

La alta velocidad ha dejado de ser la joya de la corona de la marca España

El impacto del cambio climático en las infraestructuras: ¿Estamos preparados?

Compartir







Renfe ha cancelado decenas de conexiones ferroviarias en las provincias andaluzas. Hoy a causa del tiempo, pero los problemas se suceden día tras días en una red ferroviaria que, sobre todo en la alta velocidad, era hasta hace nada la joya de la corona de las infraestructuras en España.

No había video promocional de la imagen del país, en lo empresarial, en lo turístico, ni deportivo que no incluyera una referencia a esas líneas de alta velocidad a los que España, por cierto, llegó con cierto retraso sobre los otros grandes países europeos.

PUEDE INTERESARTE Lo que pesan los trenes que circulan en la red ferroviaria

Pero nos pusimos las pilas y actualmente tenemos la red de AVE más amplía del mundo solo por detrás de China.

En los últimos años han pasado dos cosas importantes: la liberalización que ha traído nuevas compañías y nuevos trenes, que ha contribuido a que el número de pasajeros haya crecido muchísimo, por encima de los 40 millones al año y también la llegada de los fondos europeos de recuperación de la que ADif ha sido el principal beneficiario.

Y pese a ello, precisamente, en los últimos años se han multiplicado los incidentes. Con la expansión del trafico en la ultima década crecieron también los accidentes en la red ferroviaria, pero lo cierto es que en 2025 se registraron numerosas averias técnicas, fallos informáticos, retrasos. Tanto que, según un informe de Competencia, se deteriroró mucho la imagen que los viajeros tenían del tren, tanto del AVE como del Cercanías.

El Gobierno dice que en los últimos años la inversión superó la que se hacía antes del 2017, no solo por el aumento de red, también por kilómetro de via, pero esa inversión y el mantenimiento no ha crecido al ritmo que lo han hecho los viajeros. El ministro Óscar Puente hace meses ya dijo que se arrastraba un deficit de inversión que se tardaría tiempo en recuperar y a eso ahora hay que sumar, lo dijo ayer, otros problemas para ejecutar los arreglos más urgentes.