El impacto del cambio climático en las infraestructuras: ¿Estamos preparados?

Ignacio Meana, de Infraestructuras y Vía de Adif: "Hay que trabajar en el mantenimiento y en la revisión".

Algunos accidentes y algunas incidencias en las comunicaciones tienen mucho que ver con el cambio climático. Las condiciones meteorológicas cada vez son más extremas y nuestras infraestructuras a veces no pueden soportarlas.

Lo del martes en Rodalíes, la caída de un muro en esta vía, tuvo mucho que ver con esto. Fue la peor incidencia, pero no la única esa jornada. Y cada vez son más, según aumenta la fuerza y la frecuencia de los temporales.

La Red Ferroviaria catalana es cada vez más vulnerable. Un estudio alerta de 24 tramos de carretera y tren muy expuestos. El peor, la línea R1, que discurre junto al mar. El martes mismo estuvo suspendida porque en Badalona, el fuerte olejae destruyó parte del paseo.

¿Están las infraestructuras preparadas para el cambio climático?

Pero no es solo Cataluña, es todo el Mediterráneo. Lo muestran las imágenes de las infrasestructuras ferroviarias de Valencia después de la Dana. Tres líneas de Cercanías quedaron destrozadas. 127 kilómetros de vía, nada menos. Y también en las vías del AVE. ¿Están las infraestructuras preparadas para el cambio climático? Ignacio Meana, de Infraestructuras y Vía de Adif, considera que "no vamos a evitar que estos casos pasen, pero hay que trabajar en el mantenimiento y en la revisión".

Seabastián Ávila, responsable de infraestructuras Este de Adif considera que hay que analizar "la resistencia que necesitan nuestras infraestructuras para fenómenos de este tipo que debido al cambio climático se repiten con más frecuencia"