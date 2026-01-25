La regla de las 24 horas para ahorrar dinero y evitar compras impulsivas

Marta Egea 25 ENE 2026 - 10:00h.

Una pausa de 24 horas reduce significativamente el gasto superfluo, al debilitar los estímulos que nos llevan a comprar por impulso

Todos hemos caído alguna vez en una compra por impulso: un chollo en internet con etiqueta “últimas unidades”, una oferta especial en la tienda, el deseo repentino de renovar algo. Entonces aparecen gastos nuevos sin recordar muy bien por qué. Ese “clic” emocional entre ver algo que nos gusta y pagar por ello puede disparar el gasto mensual mucho más de lo que pensamos.

La buena noticia es que no hace falta tener una fuerza de voluntad férrea ni hacer sacrificios drásticos para frenarlo. Basta con aplicar un truco muy sencillo pero potente: llenar el carrito pero esperar 24 horas antes de confirmar la compra. Esta pausa va a permitir que la urgencia y las emociones se enfríen, dando paso a la razón. En la mayoría de las veces, esa compra no se efectúa.

En este artículo veremos por qué esta regla ayuda a ahorrar, cuándo conviene aplicarla, qué beneficios puede tener no solo para el bolsillo, sino para la salud financiera y emocional, y cómo se puede introducir en la rutina diaria.

¿Por qué caemos en las compras impulsivas?

Para entender por qué funciona esta regla, hay que repasar por qué compramos sin pensar. Según estudios sobre comportamiento del consumidor, la compra impulsiva combina tres ingredientes clave: estimulación externa (serían las ofertas, promociones, ambientación, notificaciones online), emociones intensas (placer, urgencia, FOMO) y decisión bajo presión de tiempo.

La presión temporal con mensajes como “oferta válida solo hoy”, “quedan pocas unidades”, hace que se reduzca en gran medida el margen para reflexionar, y nos empuja a decidir con rapidez. Por otro lado, están las emociones positivas o los impulsos de recompensa que se producen al efectuar la compra, como una satisfacción inmediata o alivio inmediato, las cuales suelen superar la evolución racional de si realmente se necesita el producto o no.

Además, los entornos de compra, ya sea una tienda física, un escaparate, una página web con buenas fotos, reseñas o publicidad agresiva. Todos están pensados para activar esos gatillos emocionales.

¿Cuál es el resultado? Compras que rara vez se planean, que la mayoría de las veces no se necesitan y que suelen producir arrepentimiento, desequilibrios presupuestarios o sensación de que “el dinero se fue sin saber a dónde”.

Qué es la regla de las 24 horas

La regla de las 24 horas propone un mecanismo muy simple: cada vez que una compra no esencial tiente, no debe realizarse de inmediato. Si al cabo de ese tiempo se sigue pensando que realmente se necesita, y evidentemente, se está dispuesto a asumir ese coste, entonces, adelante: se compra tranquilamente. En caso contrario, lo más probable es que esa urgencia haya pasado.

El razonamiento detrás de ese retraso es que la presión emocional se desvanece, el deseo inmediato se modera y la racionalidad recupera el control. En muchas ocasiones, el objeto deseado deja de tener el mismo valor, o se descubre que era un simple capricho que no compensaba. Quienes aplican este método, suelen reducir sus compras impulsivas a la mitad, ahorrando entre 100 y 200 euros al mes, lo que supone entre 1.200 y 2.400 euros al año.

Para aplicarla, solo hay que seguir un plan muy sencillo, lo primero es detectar la tentación. Cuando algo llame la atención ya sea ropa, gadgets, un viaje o un capricho, antes de pagar, hay que parar un momento. El siguiente paso es anotar lo que te gusta de ese producto, puede ser mentalmente o en el móvil, pero se debe pensar en qué es, cuánto cuesta y por qué capta la atención.

No se debe comprar inmediatamente, hay que esperar 24 horas. Si es fin de semana o festivo, y es algo presencial, puede extenderse un poco más. Una vez que pase ese tiempo, hay que reevalúar racionalmente y preguntarse: “¿Lo necesito realmente o solo lo quiero por impulso?”, “¿Tiene prioridad sobre otros gastos?”, “¿Encaja en mi presupuesto?”.

Si la respuesta a estas preguntas es sí desde la razón, se puede efectuar la compra sin remordimientos. Si no es así, mejor dejarlo pasar porque sería un gasto absurdo.

Esta regla conviene que se acompañe con otros hábitos como hacer lista de la compra y seguirlas, evitar guardar tarjetas en tiendas online, programar alertas de gasto, reflexionar sobre si el deseo responde a una necesidad real y no a la excitación del momento.

Beneficios psicológicos y de bienestar más allá del ahorro

No se trata solo de gastar menos. Cuando se reducen las compras compulsivas, también se gana en tranquilidad, control y salud financiera. Algunos de los beneficios más importantes son: menor estrés financiero, debido a que hay menos deudas sorpresa, menos remordimientos y más control sobre ingresos y gastos. También hay una mejor relación con el dinero, debido a que las decisiones dejan de ser reactivas y pasan a ser conscientes.

Hay un menor consumo innecesario, más ahorro e inversión, ya que lo de que otra forma se habría gastado en cosas superfluas puede destinarse a objetivos mayores como ahorro, fondo de emergencia, vacaciones o inversión. Por último, se genera una mayor resistencia a las tentaciones del marketing, ya que al comenzar a reducir compras impulsivas, uno deja de ser víctima de las técnicas comerciales como rebajas agresivas, ofertas de tiempo limitado o retail inducido.

Este tipo de disciplina puede marcar la diferencia entre llegar de sobra a fin de mes o estar constantemente pendiente de la cuenta bancaria.