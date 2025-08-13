Marta Egea 13 AGO 2025 - 11:00h.

Los seguros combinados pueden ser más cómodos y económicos, pero también pueden implicar compromisos ocultos que afectan a la libertad del consumidor

Muchos consumidores buscan fórmulas que les permitan ahorrar o, por lo menos, gestionar sus finanzas con una mayor eficacia. Una de las estrategias comerciales más extendidas en el sector asegurador es la oferta de seguros combinados: paquetes donde se agrupan varias pólizas (hogar, coche, vida o salud) bajo una misma entidad, prometiendo descuentos, regalos o condiciones más ventajosas.

Esta práctica, cada vez más habitual tanto en aseguradoras como en bancos, plantea una pregunta clave: ¿realmente sale rentable unificar todos los seguros en una sola compañía?

¿Qué son los seguros combinados?

Los seguros combinados, conocidos también como “seguros multirriesgo”, consisten en contratar dos o más pólizas distintas con una misma aseguradora o entidad bancaria. Lo más común es que estos paquetes incluyan seguros de hogar y coche, aunque también pueden incorporar vida, salud, accidentes, asistencia jurídica o, incluso, seguros para dispositivos electrónicos o móviles.

Este tipo de ofertas se presentan bajo el reclamo de una tarifa reducida, bonificaciones por fidelidad, descuentos conjuntos o regalos promocionales. En muchos casos, los bancos ofrecen estas combinaciones al vincularlas con otros productos como son las hipotecas o cuentas nómina.

Ventajas de los seguros combinados

Ahorro económico aparente

La principal ventaja de este tipo de seguros es el supuesto ahorro que suponen en el total de las primas. Muchas aseguradoras ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 30% si se contratan varias pólizas con ellos. Además, puede haber bonificaciones adicionales por fidelización o renovación automática.

Mayor comodidad al tratarse de una única gestión

Gestionar todos los seguros con la misma compañía permite simplificar trámites, tener una única fecha de renovación y pagar mediante un solo recibo mensual. Esto puede ser muy útil para personas que no quieren tener que tratar con múltiples aseguradoras ni procesos administrativos diferentes.

Beneficios adicionales o coberturas ampliadas

Algunas entidades amplían ciertas coberturas o eliminan franquicias si se contrata más de un seguro con ellos. Un ejemplo sería cuando se incluye asistencia en carretera extendida, cobertura para electrodomésticos en el seguro de hogar o se incluyen terapias complementarias en el seguro de salud.

Posibilidad de mejores condiciones en otros productos

En el caso de los seguros contratados con entidades bancarias, el paquete puede ir vinculado a mejores condiciones a la hora de contratar una hipoteca, cuenta o préstamo personal. A veces, la contratación de seguros combinados reduce los tipos de interés o elimina ciertas comisiones bancarias.

Inconvenientes y riesgos de los seguros combinados

Falta de transparencia y dificultad para comparar precios

Cuando se combinan pólizas bajo un mismo paquete, suele ser más difícil comparar si realmente se está obteniendo un mejor precio por cada una de ellas. El desglose de las primas puede que no sea del todo transparente, y los comparadores online pierden su utilidad cuando se trata de paquetes cerrados.

Pérdida de libertad de elección

Cuando se centralizan todos los seguros en una sola empresa, el cliente queda limitado a las condiciones que la aseguradora imponga. Si una cobertura no termina de convencer o la atención al cliente es mala, cambiar solo una parte del pack puede ser muy complicado sin perder beneficios o asumir penalizaciones.

Compromisos de permanencia o cláusulas de vinculación

Algunas entidades imponen cláusulas que dificultan la cancelación anticipada de alguno de los seguros incluidos, sobre todo cuando este paquete está vinculado a una hipoteca o un producto financiero. Esto puede suponer una trampa a largo plazo si cambian las necesidades o las condiciones del mercado.

Falta de personalización

Los seguros combinados suelen ser productos estándar que no permiten adaptaciones de sus coberturas según las necesidades de los clientes. Esto puede llevar a pagar por protecciones que no son útiles o quedarse corto por no poder contratar aquellas que sí que serían necesarias.

Riesgo de subida progresiva de primas

Aunque la oferta inicial fuera muy competitiva, algunas compañías aplican subidas progresivas tras los primeros años de contratación. Cuando se tienen todas las pólizas agrupadas, hay menos posibilidades de que ese cliente se vaya a otra compañía, lo que puede favorecer estas políticas de aumento de precios sin que se tenga una justificación objetiva.

¿Cuándo compensa realmente contratar seguros combinados?

Contratar un seguro combinado puede ser una opción ventajosa en ciertas circunstancias, como cuando se tienen que contratar varios seguros y se da con una oferta combinada que está bien desglosada y realmente supone un ahorro. También si se busca comodidad y no hay problema en pagar algo más por tener una gestión más sencilla.

Por otro lado, cuando el paquete incluye mejoras reales en las coberturas como por ejemplo, servicios que de otra manera se pagarían aparte como asistencia médica extendida, reparación de electrodoméstico o mayor cobertura jurídica.

Eso sí, antes de firmar cualquier seguro combinado, hay que asegurarse de que las condiciones son claras y no hay compromisos de permanencia ocultos, deben permitir la cancelación de uno de los seguros sin que haya penalizaciones y cada póliza debe tener autonomía de gestión.