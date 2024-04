Vetusta Morla anuncia su retirada temporal de la música: "Es una cuestión de salud"

"Hace aproximadamente un año, en el tramo final de la gira de 'Cable a tierra', los seis tomamos la decisión de hacer un receso. No habrá gira de dos años como solemos hacer, no habrá grandes espacios ni conciertos de Navidad. Si todo va bien volveremos a juntarnos en 2026 ", ha señalado.

View this post on Instagram

"Necesitamos apartarnos para fortalecernos. Es una cuestión de salud", así lo ha comunicado ‘Vetusta Morla’ a través de las redes sociales. La banda afirma que a finales de mayo saldrá su nuevo disco ‘Figurantes’. Ellos aseguran que ha llegado "con el sigilo de los que no se esperan protagonistas y pasan desapercibidos". “Sin planes alrededor, sin más estrategia que la de compartir lo que te emociona. No habrá tirabuzones ni fuegos de artificio. No habrá videoclips ni exclusivas. Pero sí canciones que parten la patata, al menos a nosotros, y que merecen la pena ser compartidas en directo", ha confesado el grupo.