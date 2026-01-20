Convierte tu pasión por los animales en la profesión de tus sueños

cuatro.com 20 ENE 2026 - 11:57h.

El Curso de Auxiliar Clínico de Veterinaria está desarrollado en colaboración con el Instituto Profesional de Estudios de la Salud y Kivet Clínicas Veterinarias

Es de modalidad online y se compone de 5 manuales

En IUMIUKY, hemos querido darte la oportunidad de convertir tu pasión en tu profesión. Y, para ello, hemos creado el Curso de Auxiliar Clínico de Veterinaria, en colaboración con el Instituto Profesional de Estudios de la Salud y Kivet Clínicas Veterinarias.

Si eres un apasionado o apasionada de los animales y siempre has querido dedicarte a sus cuidados y a darles una mejor calidad de vida, este curso es perfecto para ti. Y es que, gracias a su metodología y su modalidad de enseñanza, podrás aprender a tu ritmo y desde tu propia casa, ya que no requiere asistencia presencial.

El Curso de Auxiliar Clínico de Veterinaria de IUMIUKY Veterinaria está compuesto por 5 tomos, divididos en un total de 28 capítulos, e integra tanto teoría como práctica. De este modo, podrás asimilar los conocimientos con el mínimo esfuerzos y aprender practicando en las mejores clínicas veterinarias.