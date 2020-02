Sofía Suescun confirma que Diego Matamoros y Estela ya no están juntos

" No creo que esa nota se colase tan fácilmente , porque según mis investigaciones, a día de hoy, Diego y Estela están separados", ha contado María Jesús Ruiz. " La noche en la que Estela salió fue muy dura para el matrimonio . Además Estela sigue apoyando a Kiko para que se quede y eso Diego no lo permitiría siendo su marido".

"A mí me consta que no están juntos", ha confirmado Sofía Suescun. "No me preocupa, lo que me preocupa es la manera en la que ella quiere enfocar la amistad con Kiko, está enamoradísima".