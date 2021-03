Programa (24/03/21) MyHyV, íntegro en HD

El momento de la verdad ha llegado y Julen se ha dirigido directamente a sus chicas: "Os tengo que agradecer a las tres todo, porque la experiencia que he vivido aquí ha sido gracias a vosotras. Sois personas maravillosas y os merecéis todo lo bueno que os pueda pasar. Con Ephy he encontrado mi lado sensible, con Tris me lo paso en grande y a Ali la veo también alucinante", ha comenzado.

Antes de comenzar con su gran final, Julen, sin poder controlar las lágrimas, ha querido dedicarle unas bonitas palabras a todo el equipo del programa: "Estoy bien, pero me da mucha pena. No que se acabe mi trono, sino que se acabe este programa. Aquí he conocido a gente maravillosa. Igual la gente lo ve como una tontería, pero yo gracias a este programa he aprendido mucho y me ha ayudado un montón a muchos temas", ha comenzado el tronista.