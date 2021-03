De su romance con Violeta a su segundo trono: Julen rompe a llorar al despedirse de 'MyH'

Julen: "Yo antes ni iba a por el pan de la vergüenza que me daba"

Este jueves, 'Mujeres y Hombres' cierra su etapa en televisión después más de 13 años

El trono de Julen se ha acabado este miércoles y a 'Mujeres y Hombres' solo le queda un día para por finalizada su historia en Mediaset tras más de trece años de emisión.

Antes de comenzar con su gran final, Julen, sin poder controlar las lágrimas, ha querido dedicarle unas bonitas palabras a todo el equipo del programa: "Estoy bien, pero me da mucha pena. No que se acabe mi trono, sino que se acabe este programa. Aquí he conocido a gente maravillosa. Igual la gente lo ve como una tontería, pero yo gracias a este programa he aprendido mucho y me ha ayudado un montón a muchos temas", ha comenzado el tronista.

Además, Julen ha explicado lo mucho que le ha hecho cambiar su paso por 'Mujeres y Hombres', programa en el que participó por primera vez con 18 años recién cumplidos: "Yo antes era un chico que no podía ni pedir una pizza por teléfono o comprar el pan de la vergüenza que me daba, pero gracias a mi paso por aquí he conseguido abrirme y conocerme mejor, por eso siempre lo voy a llevar en mi corazón".

Jesús Vázquez y Nagore tampoco pudieron contener su emoción

Este martes, Jesús Vázquez también se emocionaba al hablar de su etapa como presentador en 'MyH': "Nos vamos, pero lo vamos a hacer pasándonoslo muy bien y a los grande. Yo he sido el último, pero le tengo muchísimo a este programa porque he luchado muchísimo para sacarlo adelante, por eso sé que me voy a emocionar", ha dicho Jesús Vázquez.