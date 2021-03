Nagores Robles no puede contener la emoción y rompe a llorar en el plató de 'Mujeres y Hombres'

Jesús Vázquez: "He luchado muchísimo para sacar adelante este programa"

"Nos vamos, pero lo vamos a hacer pasándonoslo muy bien y a los grande. Yo he sido el último, pero le tengo muchísimo a este programa porque he luchado muchísimo para sacarlo adelante, por eso sé que me voy a emocionar", ha dicho Jesús Vázquez.