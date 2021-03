Programa (23/03/21) MyHyV, íntegro en HD

Después de tener unas bonitas palabras para sus chicas, Iván ha comunicado que quería irse solo: "Las tres son increíbles y no tengo palabras para las chicas que he tenido. Necesito irme solo porque me ha faltado tiempo y las engañaría. Tenéis mi teléfono y la que quiera puede conocerme fuera. No lo tengo claro, por eso quiero irme solo".