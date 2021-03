Programa (22/03/21) MyHyV, íntegro en HD

Julen tenía algo más que decirle a Inma , con la que no termina de verse fuera del programa: "Te tengo mucho cariño y afecto, pero no sé si podríamos tener algo. Seguramente podríamos tener una amistad, pero nada más".

Julen, a Inma: "Has sido de las mejores personas que han pasado por aquí"

Finalmente, el tronista ha decidido expulsarla, aunque ha tenido para ella unas bonitas palabras: "Has sido de las mejores personas que han pasado por aquí y siempre me voy a acordar de ti. Espero que todo te salga bien porque te lo mereces de verdad".