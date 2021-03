Programa (12/03/21) MyHyV, íntegro en HD

Cuando parecía que todo se tranquilizaba y a punto de terminar el programa de este viernes de 'MyH', Iván González ha comunicado que tenía una confidencia con Gisela como protagonista: "Además de haber dormido con Álex Bernardos hace un par de semanas, me ha llegado que habla con un chico de Barcelona que es cantante y del que está enamoradísima", ha asegurado el 'opinionista'.

La actitud de Manuel en la 'hoguera de confrontación' con Lucía en 'La Isla de las Tentaciones' no ha dejado a nadie indiferente.

Muchas han sido las voces que se han alzado en contra del gaditano y tanto Jesús Vázquez, presentador de 'Mujeres y Hombres', como el resto de los colaboradores no han sido menos.

"Me encanta bloquear y cuando me puse a buscar a Manuel como personaje, veo que le tengo bloqueado. Solo lo hago con gente que me falta al respeto a mí o que falta al respeto a algún otro compañero", ha contado Nagore en el plató de 'MyH'.