El tenso cara a cara de Julen e Iván tras la decisión de Kathe: "Tenemos una conversación pendiente"

Julen, decepcionado con sus chicas

Kathe quiere conocer a Iván: "Lo tengo clarísimo"

Iván, a Julen: "Eso me ha molestado y espero que lo entiendas"

Tras la 'traición' de Julen a Iván, Iván, 'opinionista' del programa, le ha preguntado al tronista de Kathe si va a cambiar la relación que tiene con su compañero: "Yo con Julen tendré una conversación porque creo que nos la merecemos. No me debes nada porque vienes aquí a encontrar el amor, pero me ha faltado que me dijeras que te gustaba Kathe. Eso me ha molestado y espero que lo entiendas".