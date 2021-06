Emma declara su decepción con Albert y el tronista pide perdón

Tras reconocer que Jenni y él se habían visto a escondidas del programa, Emma García mostraba su decepción con el tronista: "No esperaba no solo esa historia que habéis vivido fuera de plató o ese encuentro, no me lo esperaba. Y me decepciona no como presentadora, sino como telespectadora que he vivido con mucha emoción el programa de ayer".