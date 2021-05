Sus lágrimas el día que 'MyH' terminó

"Estoy muy sensible de saber que es el último programa y me da mucha pena. A mí este programa me ha dado todo lo que tengo y solo tengo palabras de agradecimiento para todos. Aquí he vivido, he sentido, pero especialmente he aprendido mucho", se despedía Violeta de 'MyH' muy emocionada.