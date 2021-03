Víctor, primer tronista de 'MyH': "Siempre he defendido la autenticidad de este programa"

Víctor fue el primer tronista en el año 2008 : "Estoy igual de nervioso que el primer día que llegué. Esta con Emma García y casi no sabíamos a lo que veníamos. Si vosotros estáis orgullosos, yo más de haber sido el primer tronista de 'MyH'. Siempre he defendido la autenticidad de este programa porque todo es verdad", ha dicho.

"Estoy muy sensible de saber que es el último programa y me da mucha pena. A mí este programa me ha dado todo lo que tengo y solo tengo palabras de agradecimiento para todos. Aquí he vivido, he sentido, pero especialmente he aprendido mucho", ha dicho Violeta muy emocionada.