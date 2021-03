Muchos han sido los tronistas, pretendientas, pretendientas y 'opinionistas' que no han querido perderse el último programa de 'Mujeres y Hombres' , que este jueves ha dicho adiós después de trece años en antena.

El extronista ha cambiado mucho durante estos años y ha pasado de ser un crío a todo un hombre. Aunque ya no se parece al Rafa que conocimos, el colaborador de 'Sálvame' nos ha contado algunas anécdotas de sus inicios en 'Mujeres y Hombres'.

"Menos mal que Emma me ayudó muchísimo"

"Entré como tronista... Las cosas al principio no fueron fáciles, menos mal que Emma me ayudó muchísimo. Al principio, cuando se enteró de que iba a ser el siguiente tronista, ella dijo que no. Luego todo fluyó y fue genial", ha desvelado Rafa.